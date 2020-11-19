Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Артур Гачинский выразил мысли относительно выступления Алены Косторной на четвертом этапе Кубка России в Казани.

Гачинский не может сказать, что восхитился Аленой. По его словам, девочка становится девушкой — ей нужно как-то начать справляться со своими физиологическими проблемами.

«Мне кажется, что у нее этот период потихоньку наступает, в каких-то моментах программы было заметно, что ей сложновато и тяжеловато», — приводит слова Гачинского «Р-Спорт».

Гачинский выразил надежду на тройной аксель в исполнении Косторной. Напомним, Алена Косторная заняла второе место на турнире в Казани, уступив первую строчку только Александре Трусовой. По мнении экспертов, лучшая фигуристка России прошлого сезона стала тяжелее в прыжках.