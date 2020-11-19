Призер Олимпийских игр и тренер Александр Жулин дал свой прогноз на этап Гран-при в Москве, который стартует в пятницу, 20 ноября. По его словам, этот Гран-при — обычный этап подготовки к чемпионату России.

По словам Жулина, главные претендентки на победу, это Щербакова и Трусова. Жулин отметил, что Щербаковой нужно рисковать и ставить больше одного четверного.

Также Жулин верит в Елизавету Туктамышеву, считая, что петербургская фигуристка может опередить нынешнюю спортсменку Академии Плющенко в случае, если Косторная не восстановила тройной аксель и не выучила остальные компоненты.

«Если Лиза сделает акселя и пойдёт на четверной, у неё огромные шансы на медаль», — приводит слова Жулина «Чемпионат».

Соревнования начнутся в пятницу в 19:20 по московскому времени, прямую трансляцию будет осуществлять сайт Первого канала.