Российский теннисист Андрей Рублёв оценил свой дебютный успех на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В матче третьего тура группового этапа россиянин обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 6:2, 7:5.

По словам Рублева, он здорово начал матча, а Доминик, наоборот, стартовал не очень хорошо. Полученное преимущество на старте дало Рублеву уверенности. А вот в концовке матча было тяжело.

«Как бы то ни было, очевидно, что Тим уже сконцентрирован на полуфинале. Уверен, он полностью заслуживает того, чтобы завоевать здесь главный титул», — сказал Рублев после матча.

Отметим, что матч не оказывал никакого влияние на турнирную борьбу. Тим уже гарантировал себе полуфинал на турнире, а Рублев, проиграв на старте, потерял все шансы еще перед матчем после двух поражений от Надаля и Циципаса.