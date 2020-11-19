Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался относительно тренерской деятельности Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Ягудин отметил, что нормально относится к переходам, поскольку сам в свое время ушел от Мишина к Тарасовой, поскольку ситаций сложилась таким образом, когда не было другого выхода.

Ягудин назвал Этетри Тутберидзе лучшим тренером в фигурном катании — признанным и величайшим. Евгений только начинает — Ягудин желает ему, чтобы он вырастил настоящих чемпионов.

Я хочу, чтобы и Этери выводила, и Женя выводил. А для меня, как для человека стороннего, человека, который комментирует, я хочу восхищаться выступлениями и учениками Жени Плющенко, восхищаться нашими фигуристами, — сказал Ягудин в интервью Радио «Комсомольская правда».

Напомним, что сразу две фигуристки (Александра Трусова и Аленка Косторная) перешли от Тутберидзе к Плющенко перед началом сезона.