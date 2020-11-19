Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов раскрыл детали соглашения с нападающим Александром Кокориным, который летом перешел в «Спартак» на правах свободного агента.

По словам Газизова, есть соглашение, согласно которому, если будет предметное предложение, то за определенные деньги Кокорина отпустят. Газизов уверен, что это может произойти и зимой, и летом.

Газизов рассказал, что летом Кокориным интересовались, но без определенной суммы — оффера не было.

«Кокорин же не раб. Если он подойдет и скажет, что здесь плохо себя чувствует, и попросит отпустить в другой клуб, чтобы как-то двигаться в футболе, думаю, никто не будет против», — сказал Газизов на канале Nobel.

Напомним, что Кокорин выступал за «Зенит», который был последним клубом Кокорина перед «Спартаком», который имел контракт с футболистом.