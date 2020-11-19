Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов дал интервью Нобелю Арустамяну, в котором рассказал процесс подписания контракта с форвардом Александром Кокориным. Футболист не продлил соглашение с «Зенитом» и с июля стал игроком «Спартака».

Газизов отметил, что это один из лучших футболистов России, который оказывается на рынке, поэтому отпустить его было никак нельзя — грош цена менеджменту.

Газизов отметил, что «Спартаку» удалось опередить клубы с госфинансированием и подписать Кокорина.

«Это же история не только о том, что он перешел в «Спартак» и сделал «Спартак» сильнее. Одновременно с этим он делает кого-то слабее. Кого? Мне кажется, того, кому мы кинули кое-что. Давай посмотрим, что сегодня происходит с «Зенитом»: выходит Мостовой на замену, а мог бы выйти Саша Кокорин», — сказал Газизов Арустамяну.

Напомним, в сезоне-2020/21 форвард из-за травмы отыграл всего пять матчей чемпионата России, в которых забил один мяч с пенальти и сделал одну результативную передачу. В Кубке России Кокорин сыграл две встречи, но не отметился результативными действиями.