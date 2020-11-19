Наставник сборной России Станислав Черчесов после пресс-конференции после крупного поражения от Сербии (0:5) в Лиге наций недоумевал вопросами о возможной отставке.

«А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20… А сколько, 14?», — слышно за кадров в видеозаписи с пресс-конференции.

По словам Черчесова, эти 5:0 дадут больше сборной России и обернуться в пользу команды.

Любимая рубрика: за кадром.

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Черчесов фоном после пресс-конференции:

"А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20… А сколько, 14?"

"5:0? И что? 5:0 нам даст больше" pic.twitter.com/SaQVjxeaBH — Александр Занфиров (@Zanfi25) November 19, 2020

Отметим, что в матче с Сербией Черчесов не мог рассчитывать на Антона Шунина, Федора Смолова, Артема Дзюбу, Марио Фернандеса, Романа Зобнина, Федора Кудряшова, Андрея Семёнова, Сергея Петрова, Александра Головина, Ильзата Ахметова, Дмитрия Баринова, Алексея Ионова.