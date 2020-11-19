Наставник сборной России Станислав Черчесов после пресс-конференции после крупного поражения от Сербии (0:5) в Лиге наций недоумевал вопросами о возможной отставке.
«А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20… А сколько, 14?», — слышно за кадров в видеозаписи с пресс-конференции.
По словам Черчесова, эти 5:0 дадут больше сборной России и обернуться в пользу команды.
Любимая рубрика: за кадром.
Смотреть со звуком и до конца (!).
Черчесов фоном после пресс-конференции:
"А почему меня должны в отставку отправить? Из-за того, что 20 человек нет в команде? Я в этом виноват? Ну, не 20… А сколько, 14?"
"5:0? И что? 5:0 нам даст больше" pic.twitter.com/SaQVjxeaBH
— Александр Занфиров (@Zanfi25) November 19, 2020
Отметим, что в матче с Сербией Черчесов не мог рассчитывать на Антона Шунина, Федора Смолова, Артема Дзюбу, Марио Фернандеса, Романа Зобнина, Федора Кудряшова, Андрея Семёнова, Сергея Петрова, Александра Головина, Ильзата Ахметова, Дмитрия Баринова, Алексея Ионова.
Комментарии Развернуть