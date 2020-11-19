Наставник «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, которого раньше называли Особенным (Special One), описал себя по-новому.

Моуринью дал себе новое прозвище.

«Я Опытный. Очень опытный. По сути, всё, что сейчас происходит со мной в футболе, — это дежавю. Всё это уже случалось со мной раньше», — цитирует Моуринью Tencent Sports.

По словам Моуринью, в тренерской профессии нужен мозг. Накопленные опыт и знания могут сделать тебя только лучше. Это выгодно отличается профессию от другой, например, футболиста. Моуринью отметил, что у сороколетнего игрока нет такого потенциала, как 20-летнего или 30-летнего, если только вы не Златан Ибрагимович.