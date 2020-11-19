Россиянин Андрей Рублев впервые в карьере выиграл матч на Итоговом турнире, российские фигуристки определились с контентом на Гран-при России, — эти и другие новости дня на Nevasport.

Рублев одержал первую победу на Итоговом, обыграв Тима

Российский теннисист Андрей Рублёв выиграл первый матч в карьере на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В третьем матче группы он переиграл третью ракетку планета австрийца Доминика Тима со счётом 6:2, 7:5. Матч ничего не решал на турнире и продолжался один час и пятнадцать минут.

Стал известен контент Трусовой, Щербаковой и Косторной на Гран-при России

Международный союз конькобежцев на своем официальном сайте опубликовал контент фигуристок, которые примут участие в Гран-при России. Сообщается, что Александра Трусова планирует исполнить три четверных прыжка в произвольной программе. Это сольные лутц и тулуп, а также каскад из четверного и тройного тулупов. При этом двукратная чемпионка мира среди юниоров не заявила тройной аксель ни в короткую, ни в произвольную программы. Также известно, что Анна Щербакова будет исполнять один элемент ультра-си – четверной флип в произвольной программе. Елизавета Туктамышева заявила один тройной аксель в короткую и два – в произвольную, а Алена Косторная не заявила прыжки ультра-си ни в один из прокатов.

Матч «Лацио» и «Зенита» в Риме пройдет без болельщиков

Встреча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лацио» и «Зенитом» состоится без зрителей. Это связано с тяжелой эпидемиологической обстановкой в Италии. Решение принято местными властями: все футбольные матчи проходят без зрителей. Отмечается, что гостевая квота не выделяется — это значит, что фанаты «Зенита» не смогут быть допущены на стадион официально.

Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити». Он хочет провести в клубе 7 лет

Испанский специалист Хосеп Гвардиола подписал новое соглашение с английским «Манчестер Сити». Об этом сообщает официальный сайт бело-голубых. Новый контракт Пепа рассчитан на два года. Его текущий контракт заканчивает свою работу в июне 2021 года. На официальном сайте клуба написано, что следующий контракт истечет в 2023 году. Это означает, что испанец пробудет в английской команде в течение семи лет.