Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, что подписал соглашение на бой с бывшим временным чемпионом промоушена Дастином Порье. Как сообщает MacLife, этот бой возглавит турнир UFC 257 и состоится 23 января 2021 года на «Бойцовском острове».

Отметим, что для Макгрегора этот бой станет первым за год. Свой последний поединок он провел в январе 2020 года, нокаутировав менее чем за минуту Дональда Серроне. Порье дрался в июне 2020 года, в непростой схватке справившись с Дэном Хукером.

Ранее сообщалось, что бой может сорваться из-за финансовых требований американского бойца. Порье и Магкрегор ранее пересекались в октагоне — 2014 году досрочную победу одержал Конор.

Ранее UFC подтверждал поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и экс-чемпионом в легком весе Дастином Порье.