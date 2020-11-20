Со-промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Эдди Хирн рассказал, что следующий бой его клиент проведет через 28 дней против обязательного претендента по версии IBF поляка Камила Шереметы.

По словам Хирна, поединок будет официально объявлен в ближайшие дни. Отмечается, бой пройдет в Техасе, где на следующий день будет драться мексиканец Сауль «Канело» Альварес с британцем Каллумом Смитом.

Ранее статистический портал Boxrec опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Согласно данным сайта, первое место продолжает занимать мексиканский чемпион WBA в среднем весе Сауль «Канело» Альварес.

На четвертой позиции идет казахстанский чемпион IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин, а украинский чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко опустился на девятое место.