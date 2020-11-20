Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в «сториз» своего Instagram показал фото медали «Лучшая мама», которую ему вручили на встрече с молодежью в дагестанском Дербенте.

«Вот такую медаль подарили в Дербенте», — написал Хабиб под фото.

Напомним, что в ММА у 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 боев и ни одного поражения.

Свой первый титул чемпиона организации Хабиб завоевал в 2017 году, победив Эла Яквинту. В 2018 году он защитил титул в поединке против Конора Макгрегора. Еще через год сохранил пояс, «задушив» Дастина Порье.

После боя Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры, остановившись на отметке 29-0. Хабиб объяснил свое решение тем, что дал такое обещание матери после смерти своего отца и тренера Абдулманапа.