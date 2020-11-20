На этапе Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup сегодня, 20 ноября, состоится короткая программа в мужском одиночном катании.

Начало выступлений фигуристов назначено на 13:30 по московскому времени.

Прямая трансляция короткой программы мужчин будет осуществляться на официальном сайте Первого канала здесь.

В соревнованиях примут участие двенадцать спортсменов. В первую разминку попали Евгений Семененко, Илья Яблоков (заменил снявшегося Александра Самарина), Артем Ковалев, Роман Савосин, Александр Лебедев (Белоруссия) и Макар Игнатов.

Во второй группе участников на лед выйдут Михаил Коляда, Владимир Литвинцев (Азербайджан), Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Морис Квителашвили (Грузия) и Дмитрий Алиев.