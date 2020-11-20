Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о своей физической форме в преддверии нового сезона.

По словам Казакевич, она оценивает свою форму по итогам контрольных стартов довольно средне, так как что-то удалось, что-то нет, но есть время подправить, в частности, поработать над некоторыми моментами в плане тактики. Биатлонистка отметила, что сейчас рано давать конкретные оценки, потому что это были не совсем соревнования, а просто контрольная тренировка.

Казакевич добавила, что никакого форсирования точно не было, а тренер Михаил Шашилов — не приверженец подводки к подобным стартам.

«В целом подготовка была выполнена, но есть нюансы. Например, не смогли протестировать лыжи за границей. Но, думаю, у нас еще будет неделя в Финляндии до старта Кубка мира, и мы это успеем. Жалко еще, что не смогли выступить на каких-то стартах, проверить себя. Это был интересный опыт, который мы очень хотели бы повторить, если бы не вирус», — сказала Казакевич, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, Казакевич была вызвана в сборную России и почти наверняка дебютирует на стартовом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.