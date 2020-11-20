Петербургский «Зенит» сегодня, 17 ноября, на гостевом паркете сыграет с немецкой «Альбой» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Игра пройдет в Берлине на «Мерседес-Бенц Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:



Команда из Петербурга на данный момент сыграла всего пять матчей в текущем сезоне Евролиги из-за проблем с коронавирусом в команде. В сезоне-2020/21 «Зенит» обыграл «Анадолу Эфес», «Барселону» и «АСВЕЛ», а также уступил «Олимпиакосу» и «Химкам». Встречи с миланской «Олимпией» и греческим «Панатинаикосом» были перенесены из-за вспышки коронавируса в команде соперника.

«Альба» в сезоне-2020/21 сыграла семь матчей в Евролиге, из них проиграла пять. Победы немецкая команда одержала над московским ЦСКА и французским «Вийербаном».