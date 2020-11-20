Петербургский «Зенит» сообщил, что решение об организации домашних матчей команды будет отвечать всем требованиями безопасности и интересам зрителей.

Об этом сообщает пресс-служба клуба, слова которой приводит РИА «Новости». Отмечается, что клуб находится в диалоге с правительством Петербурга.

«Сейчас для всех главное — это здоровье граждан. Уверены, решение относительно организации матчей на «Газпром Арене» будет отвечать всем требованиям безопасности, а также интересам зрителей», — сказали в пресс-службе «Зенита».

Ранее правительство Санкт-Петербурга приняло решение ввести новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они коснулись и проведения спортивных мероприятий в городе, однако ограничения не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки.