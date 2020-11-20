Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун, скорее всего, не примет участия в матче 15-го тура российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, форварда, который восстанавливается после ангины и пропустил уже пять встреч, пока приберегут. Отмечается, в игре наверняка примет участие другой форвард, Артем Дзюба. Также известно, что на подходе 23-летний бразилец Малком, который уже несколько дней работает в общей группе.

Матч будет проходить в Грозном в субботу, 21 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

По итогам 14 туров «Зенит» располагается на втором месте турнирной таблицы, набрав 30 очков. «Ахмат» с 23 баллами идет на седьмой строчке. Лидером чемпионата является московский ЦСКА, в активе которого 31 очко.