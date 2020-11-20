На этапе Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup сегодня, 20 ноября, состоится короткая программа в женском одиночном катании.

Начало выступлений фигуристок назначено на 19:20 по московскому времени.

Прямая трансляция короткой программы женщин будет осуществляться на официальном сайте Первого канала здесь.

На лёд выйдут двенадцать спортсменок, разделенных на две группы участников. В первую разминку попали Елизавета Нугуманова, заменившая Евгению Медведеву, Виктория Сафонова (Белоруссия), Анастасия Галустян (Армения), Анастасия Гулякова, Алина Урушадзе (Армения) и Ева Лотта Киибус (Эстония).

Во второй разминке выступят Екатерина Рябова (Азербайджан), Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Напомним, Туктамышева планирует исполнить три тройных акселя в двух программах. Трусова не заявила триксель, но намерена прыгнуть три четверных прыжка. Щербакова заявила четверной флип, Косторная не собирается исполнять элементы «ультра-си».