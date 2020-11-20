В рамках 15-го тура российской премьер-лиги состоится восемь матчей, которые пройдут с пятницы, 21 ноября, по воскресенье, 23 ноября.

21-го числа болельщиков ждут четыре поединка, первый из которых — матч в Краснодаре, где местная команда примет «Тамбов». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Краснодар». Главный судья — Сергей Лапочкин.

В 16:30 по московскому времени в Грозном стартует поединок между местным «Ахматом» и петербургским «Зенитом». Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена», обслужит игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Через полтора часа после начала игры в Грозном стартует московское дерби между «Спартаком» и «Динамо». Встреча будет проходить на стадионе «Спартака», «Открытие Арена», главным арбитром встречи станет Сергей Иванов.

Параллельно, в 19:00, в Москве на «РЖД Арене» начнется матч между «Локомотивом» и тульским «Арсеналом». Главным арбитром будет работать Алексей Сухой.

Игровой день 22 ноября начнется с матча в московской «ВЭБ Арене», где ЦСКА примет «Сочи». Матч стартует в 14:00 по московскому времени, главным судьей игры станет Евгений Кукуляк.

В 16:30 по московскому времени в Волгограде местный «Ротор» примет екатеринбургский «Урал» на стадионе «Волгоград Арена». Обслуживать матч будет Виталий Мешков.

В 19:00 в Казани на «Ак Барс Арене» «Рубин» примет «Ростов». Главным арбитром встречи станет Павел Кукуян.

Единственный матч 23 ноября пройдет в Уфе — в 17:00 местная команда примет «Химки» на стадионе «Нефтяник». Работать на матче будет главный судья Станислав Васильев.