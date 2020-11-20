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  • 11:21,  20 ноября 2020
Велоспорт
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В Петербурге пройдет первенство России по велоспорту на треке

Велотрек
Фото: https://www.instagram.com/fvsr_ru/

В Петербурге с 20 по 25 ноября будет проходить первенство России по велосипедному спорту на треке.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета по физической культуре и спорту. Отмечается, соревнование пройдет на велотреке «Локосфинкс» на Северной дороге.

Известно, что в первенстве России примут участие более 200 юных спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Самары, Московской, Омской, Ленинградской, Свердловской областей, а также Республики Адыгея и Краснодарского края.

Сообщается, что спортсмены разыграют 20 комплектов наград в спринтерских и темповых дисциплинах, а Петербург в темповых гонках представят победители чемпионата Европы.

Ранее правительство Санкт-Петербурга приняло решение ввести новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они коснулись и проведения спортивных мероприятий в городе, однако ограничения не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов, а также осуществления спортивной подготовки.

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