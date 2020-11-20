Льюис Хэмилтон не смогу запретить бренду часов Hamilton использовать их название

Британский пилот команды «Мерседес» в «Формуле-1» Льюис Хэмилтон проиграл судебное дело против производителя часов Hamilton.

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, гонщик, хотел добиться от известного швейцарского бренда наручных часов запрета на использование названия Hamilton.

Отмечается, Хэмилтон пытался помешать Hamilton International зарегистрировать свой бренд в Европе, но так как компания выпускает часы под таким названием с 1892 года, ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности отклонило иск, постановив, что Хэмилтон не имеет «естественного права» на имя.

Отметим, суд между гонщиком и часовым брендом длился три года.