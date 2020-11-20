Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о пятерых футболистах, которые принимают решения в команде.

По словам Джикии, у этих футболистов общие задачи, а именно налаживать коммуникацию между тренерами и игроками, чтобы все чувствовали себя комфортно, а также помогать новичкам и молодым адаптироваться.

Он отметил, кроме Зобнина есть Артем Ребров, который в клубе давно и сам был здесь капитаном.

«Ещенко, который просто сидит с нами на таких встречах, но его мнение, понятное дело, не учитывается (смеется). И Илья Кутепов: он тоже много лет в «Спартаке». Вот пятерка, которая, скажем так, принимает глобальные решения. А с более мелкими, бытовыми вопросами разбираемся уже с Ромой», — сказал Джикия, слова которого приводит пресс-служба «Спартака».

Ранее Джикия был подвергнут критике со стороны комментатора Геннадия Орлова.