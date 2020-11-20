Призер Олимпийских игр и тренер Александр Жулин поделился мнением том, что российская фигуристка Анна Щербакова снялась с этапа Гран-при России.

«Слышал, у Щербаковой было чуть ли не воспаление лёгких. Уверен, что она готовилась, хотела выступить. Но, видимо, здоровье не позволило. Не будет ни одной ученицы Тутберидзе? Очень жаль, но будут её бывшие ученицы, посмотрим на них», — сказал Жулин, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщили, что у российской фигуристки Анны Щербаковой диагностирована пневмония.

Напомним, на этапе Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup сегодня, 20 ноября, состоится короткая программа в женском одиночном катании. Начало выступлений фигуристок назначено на 19:20 по московскому времени.