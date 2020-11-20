Женщины в футболе — редкость. Однако в России есть целый ряд дам, которые в разное время влияли или продолжают влиять на различные футбольные механизмы в стране.

Зарема Салихова

Гражданская жена Леонида Федуна вышла на передовую перед началом этого сезона. Оказалось, что именно она имеет влияние на многие изменения в «Спартаке». По протекции Салиховой увольняли гендиректора Томаса Цорна и назначали Шамиля Газизова. Именно она сказала решающее слово в покупке шведского форварда Джордана Ларссона. Зарема разбирается в футболе, вместе со статусом пассии владельца «Спартака» это позволяет Салиховой влиять на многое в популярнейшем клубе страны.

Тина Канделаки

Канделаки является лицом главного спортивного телеканала страны, позиционируя себя в этой роли последние 5 лет. Данный статус позволяет Канделаки высказываться на различные события в футбольном мире. Иногда Тина делает оговорки, как в случае с Азмуном в контексте размышления о сборной России. Внимание общественности привлекает и пикировки с популярным футбольным блогером Василием Уткиным.

Виктория Лопырева

Знакомство с футболом у Лопырёвой произошло еще в 2008 году, когда она вместе с Георгием Черданцевам вела программу «Футбольная ночь». С тех пор Лопырева и полюбила футбол — причем настолько, что какое-то время находилась в отношениях с нападающим Федором Смоловым. Именно после расставание с Лопыревой Смолов стал лучшим нападающим страны и до лета 2018-го — главной надеждой российской сборной. После сезона 2014/15 вклад Лопыревой отметили в РПЛ — Виктория получила одну из премий — за лучшее продвижение чемпионата России. В том же году Лопырева стала послом Ростова-на-Дону на чемпионате мира 2018. Лопырева участвовала в церемонии открытия Кубка Конфередаций, который проходил в России в 2017 году.

Ольга Смородская

С 2010 по 2016 годы Смородская управляла московским «Локомотивом». За время работы президентом перестроила клубную вертикаль от и до. Увольняла и назначала тренеров — Семина, Билича, Коусейру, Красножана. После увольнения Смородской клуб покинуло сразу 15 сотрудников. Не признает заслуги следующего президента «Локомотива» Ильи Геркуса в завоевании чемпионского титула в сезоне 17/18, который считает своим «багажом». » Он пришёл на отлаженную до последнего пунктика машину!», — говорила Смородская в 2020 году.

Марина Грановская

Занимает должность члена совета директоров «Челси». В свое время начинала карьеру рядовым сотрудником «Сибнефти», а сейчас это правая рука Романа Абрамовича. Грановская решает практически все вопросы в «Челси». Выпускница МГУ, 45-летняя Грановская избегает публичности — ее нет в соцсетях и она не дает интервью. Еще про нее известно, что в 2013 году Грановская поспособствовала примирению Абрамовича и Жозе Моуринью, после чего португалец вернулся на «Стэмфорд Бридж».