Российский хореограф, тренер по фигурному катанию группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются юный фигуристы.

По словам Глейхенгауза, конкуренция в фигурном катании, безусловно, идет на пользу спортсменам, поэтому в России такое количество сильных спортсменов. Он отметил, в этом обычно и кроется проблема многих стран, где нет конкуренции и спортсмен, который катается на хорошем уровне, не чувствуя, что ему дышат в спину, не совершенствуется.

Глейхенгауз добавил, что большой спорт — это не про здоровье, и здесь могут возникать как физические, так и психологические травмы.

«Но мы стараемся быть в постоянном контакте с детьми, проговаривать, обсуждать какие-то моменты. Главное – найти правильные слова, поддержать, объяснить, почему случилось то, что случилось. Важно всегда оставаться честным», — сказал Глейхенгауз, слова которого приводит GQ.

Ранее Глейхенгауз рассказал, кто в группе исполняет роль диетолога и почему фигуристов регулярно взвешивают.