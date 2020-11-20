Менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, ради какого боя его клиент вернется в спорт.

По словам Абдель-Азиза, единственное, что сведет с ума Хабиба, Дану Уайта и всех — если Жорж Сен-Пьер возьмет телефон, позвонит Уайту и скажет: «Я сделаю 155 фунтов».

«И я люблю Жоржа Сен-Пьера, все знают, как сильно я люблю его, но он играет с нами еще и потому, что продолжает давать интервью и знает, что делает. Этого боя никогда не было, потому что Жорж никогда не делал 155 фунтов», — сказал Абдель-Азиза, слова которого приводит журналист ESPN Бретту Окамото.

Ранее Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру после боя 24 октября с Джастином Гэтжи, рассказал о ближайших планах на будущее. Нурмагомедов заметил, что ему хотелось бы участвовать там, где он может принести пользу — это не обязательно большая политика.