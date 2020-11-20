Российский боец Bellator в тяжелом весе Сергей Харитонов прокомментировал слова экс-бойца UFC Адама Яндиева, который заявил, что Харитонов делал ему подарки, а не давал в долг.

«Я что, девочка, чтобы ему подарки давать? Я своей женщине делаю подарки. Если он себя приписывает к этому рангу, то без проблем. Можем про все забыть. А мужчины отвечают за слова. Какие вообще подарки?!» – сказал Харитонов, слова которого приводит News.ru.

Напомним, инцидент с дракой Сергея Харитонова и Адама Яндиева произошел в Москве 13 ноября. На турнире ММА в «Лужниках» Адам Яндиев напал на Сергея Харитонова и нанес ему несколько ударов. У Харитонова диагностировали перелом носа, сотрясение мозга, его отправили в больницу.