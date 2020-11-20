Джикия: Обязательно пригласим Хабиба на матч «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия вспомнил, как команда смотрела бой Хабиб — Гэтжии пообещал пригласить Нурмагомедова на матч в Москве.

По словам Джикии, не всем в команде интересны смешанные единоборства, некоторые хотели побыстрее вернуться в Москву после игры с «Краснодаром», когда футболисты смотрели бой Хабиб — Гэтжи. Он отметил, в Краснодаре выручил допинг-контроль, на который забрали игроков.

«И тут нужно отдать должное Бакаеву. Зелимхан заслужил свой «Оскар» за артистизм и терпение. Он просто эталонно тянул время!» — сказал Джикия, слова которого приводит пресс-служба «Спартака».

Джикия добавил, он обязательно пригласит Хабиба на матч «Спартака», но на «Динамо» уже не успеет, однако, как только будет классный домашний матч, с удовольствием все организует.