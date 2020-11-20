Рэпер Natan написал песню, посвященную скандальному видео Дзюбы

Рэпер Натан Миров, который выступает под сценическим псевдонимом Natan, выпустил трек в поддержку нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

Песня называется «#ямыдзюба» и посвящена скандальной ситуации с футболистом, который не был вызван в борную России после слива в сеть пикантного видео.

«Разгром России еще раз доказывает, что пора вернуть капитана в сборную», —сообщает рэпер в своем Instagram.