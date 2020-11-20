Рэпер Natan написал песню, посвященную скандальному видео Дзюбы

Рэпер Натан Миров, который выступает под сценическим псевдонимом Natan, выпустил трек в поддержку нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.
Песня называется «#ямыдзюба» и посвящена скандальной ситуации с футболистом, который не был вызван в борную России после слива в сеть пикантного видео.
«Разгром России еще раз доказывает, что пора вернуть капитана в сборную», —сообщает рэпер в своем Instagram.
Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео интимного характера с участием Дзюбы. После этого футболист был отстранен от ноябрьских матчей сборной России и лишился капитанской повязки в «Зените». Позднее в СМИ появилась информация, что от Артёма может уйти жена.
В нынешнем сезоне Дзюба провел 16 матчей, забил восемь голов и сделал пять голевых передач. В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком года в России.
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