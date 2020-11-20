Перенесенный матч шестого тура чемпионата России по волейболу между петербургским «Зенитом» и новосибирским «Локомотивом» будет проходить без зрителей.

Об этом сообщается на официальном сайте «Зенита». Матч, запланированный на 24 ноября, пройдет в Санкт-Петербурге при пустых трибунах в связи с мерами по противодействию распространения коронавируса.

Отмечается, другой домашний матч «Зенита» против «Факела» из Нового Уренгоя, который запланирован на 21 ноября, пройдет со зрителями, но продажа билетов на матч остановлена и не будет возобновлена. При этом успевшие купить билет на предстоящую встречу смогут присутствовать на матче.

Ранее правительство Санкт-Петербурга приняло решение ввести новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они коснулись и проведения спортивных мероприятий в городе, однако постановление не относится к профессиональным клубам.