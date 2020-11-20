Петербургский «Зенит» не собирается подписывать контракт с бывшим нападающим клуба Халком.

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, руководство сине-бело-голубых не ведет переговоры с 34-летним бразильцем, так как у клуба другие приоритеты касаемо усиления состава.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий китайского «Шанхай СИПГ» Халк может вернуться в петербургский «Зенит». По информации A Bola, петербуржцы вместе с «Порту» пытаются подписать контракт с бразильцем. Отмечается, что сине-бело-голубые уже сделали официальное предложение 34-летнему нападающему в размере трех миллионов евро в год в то время, как португальский клуб предлагает контракт с зарплатой полтора миллиона евро за сезон.