Тренер команды Natus Vincere по Dota 2 Андрей Mag Чипенко рассказал свои мысли на счёт текущей игровой формы своего коллектива. Чипенко также заявил, что возможности присоединения к команде вне организации ранее.

Ожидал ли таких результатов от NAVI? С моим приходом ожидал, конечно же. У команды есть потенциал, им не хватало системности. Бодян мне еще в начале сентября говорил, что они думали о том, чтобы позвать меня тренером, если я больше с NAVI не буду работать. А так мне нравится, как все случилось.

Тренер «Рождённых Побеждать» также признался, что ему нравится проходить время вместе с киберспортсменами и игроки продолжают своё развитие и не дошли ещё до своего максимума.

На момент написания материала ростер Natus Vincere занимает первое место в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона, имея в своём арсенале три победы и ноль поражений.