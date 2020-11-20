Международный союз биатлонистов дал комментарий по поводу того, что будет происходить в случае того, если у одного биатлонистов сборной найдут коронавирус.

Слова одного из представителей IBU цитирует агентство ТАСС.

«В случае выявления положительного результата в силу вступают не только правила IBU по COVID-19, в этой ситуации куда важнее позиция национальных органов здравоохранения», — отметили в IBU, отметив, что от правил местных властей зависит то, кто из контактировавших с заражённым будет находиться на карантине и на каком сроке.

«Вполне вероятно, что положительный случай может означать карантин для всех членов команды, в которой он был выявлен. Строгость этого карантина зависит от национальных правил», – заявили в IBU.