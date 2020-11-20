Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк может вернуться в «Зенит». Об этом пишет португальская A Bola, которая впервые написала о переходе бразильца в петербургский клуб 2012 году.

Говорится, что петербургский клуб сделал официальное предложение 34-летнему бразильцу на 3 миллиона евро в год. Футболист станет свободным агентом уже в январе.

Зачем Халк нужен «Зениту»? Минусы понятны: возраст и лимит на легионеров, где Халк будет занимать место другого иностранца. А каковы плюсы этого возвращения?

Он по-прежнему в порядке, а его удар — просто пушка

Это главная причина — атакующий потенциал Халка спустя 4 года продолжает оставаться очень высоким. В чемпионате Китая его результативность осталась примерно на том же уровне, что и была в «Зените» — 49 голов за 4 сезона в Китае против 56 за такое же время в «Зените». Бразилец однозначно усилит команду Сергея Семака прямо сейчас. Не будем забывать и про могучую левую Халка, от которой в Китае, как и ранее в России, настрадались вратари.

Невероятные физические данные, за которые не нужно платить

Тело Халка находится на выдающимся уровне — это позволяет ему не замечать футбольного возраста. В плане функционального развития Халк точно не уступает Криштиану Роналду и Златану Ибрагимовичу. Первый старше Халка на год и продолжает оставаться на высочайшем уровне. Возраст второго больше Халка сразу на 5 лет, но, тем не менее, в свои 39 Златан играет бесподобно. На уровне чемпионата России Халк будет оставаться королем еще долгое время. Взять такого футболиста бесплатно — большая удача.

Универсализм

Возвращение Халка могло бы решить для «Зенита» множество проблем, поскольку бразилец может закрыть все 4 позиции в схеме Сергея Семака — оба фланга и нападение. Халк может играть в паре с Дзюбой — под ним или наконечником, выходить на правом краю атаки в своей любимой роли или действовать слева, оставляя правую зону для Малкома. Понятно, что с возрастом это будет именно нападающий, чтобы сосредоточить свои усилия на главном.

Авторитет для других бразильцев

За время отсутствия Халка «Зенит» скопил довольно много бразильских игроков — Дугласа Сантоса, Малкома и Вендела. Для все них Халк является громадным авторитетом, а значит мог бы стать своего рода вожаком. Например, Халк мог бы придать новой инерции Малкома, поскольку лучшие качества обоих весьма схожи — яркий дриблинг с уходом центр, скорость, низкий центр тяжести и хороший удар.

Ностальгическая связка с Дзюбой

Все мы помним лигочемпионскую кампанию «Зенита» 2015/16, когда команда Андре Виллаш-Боаша одержала пять побед в группе. Главный тон тогда задавал Артем Дзюба, который отличался чуть ли не в каждом матче. Ассистентом для Дзюбы являлся Халк, доставляя мячи для Артема. Дзюба до сих пор считает, что лучше Халка партнера у него не было. Воссоединение в «Зените» обещает быть действительно мощным, несмотря на возраст обоих футболистов.