Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру нападающего Антона Заболотного за сборную России в Лиге наций.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» Орлов отметил, что уровень Заболотного не подходит для Лиги наций. «Напротив него один вратарь, а он лупит в него со всей силы. У него в голове не хватает футбольного мозга, чтобы просто в угол послать мяч», — отметил Орлов, подчеркнув, что Заболотный имеет такие стереотипы, которые не победить, а ему уже не 17 лет.

По мнению Орлова, если у Александра Соболева возникли проблемы с коленом, то надо было ставить любого другого форварда. «Черчесов решил, что Заболотный будет вести верховую борьбу. Да, он похож на Дзюбу, но только похож. Это плохая копия Дзюбы», — сказал Орлов.