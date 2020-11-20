Российский фигурист, чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев высказался о своем выступлении в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Слова Алиева приводит портал РИА Новости. По словам фигуриста, изначально он должен был исполнять четверной лутц в каскаде, но прыгнул тройной. Алиев отметил, что уже и забыл, что у него что-то болит и вник в рабочий процесс.

«Все прежние травмы проходили, когда я забывал о них. Сегодня потемнело в глазах после первого вращения. Я начал искать, где судьи сидят», — сказал Алиев, отметив, что общее состояние у него во время проката было не очень.

«Тело все-таки порой где-то в космосе находится, но я ничем не болен, просто организм не всегда хорошо реагирует на нагрузки», — сказал фигурист, подчеркнув, что он здоров как бык, а по настроению был заряжен.