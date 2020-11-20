Российские фигуристы, чемпионы Европы Виктория Синицина/Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

За прокат под музыку из мюзикла «Танцующие под дождем» Синицина и Кацалапов набрали рекордные 91,13 балла. Этот результат не будет учитываться как мировой рекорд в связи со статусом Гран-при в текущем сезоне из-за пандемии коронавируса.

Второе место занимают россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, их композиция под музыку из фильма «Величайший шоумен» была оценена судьями на 84,46 балла.

Третьими после ритм-танца пока идут Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, они набрали 79,75 балла за свое выступление в образе Бонни и Клайда.

Произвольный танец пары продемонстируют на арене «Мегаспорт» в Москве завтра, 21 ноября.