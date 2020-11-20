Идея попасть в киберспорт для нынешнего поколения, зачастую, стоит на первых местах. Закрытость «тусовки», геймерская тематика и миллионы долларов призовых, несомненно, привлекают юных парней и девушек.

И здесь речь идёт не только про мечту «стать киберспортсмненом», а и работать в менеджменте. Так, популярные ведущие и аналитики Виталий v1lat Волочай, Ярослав NS Кузнецов и Сергей Smile Ревин рассказали свою историю о том, кем работали до того, как попали в киберспорт. Волочай начинал свою профессиональную карьеру, используя свои сильные руки и умение долго стоять на холоде.

До того как заработать первые деньги в киберсптрте (а это лет через 10 произошло после старта увлечения) я: — Работал официантом в наливайке — Копал траншеи для проводки — Клал плитку в будущей больнице — Раздавал флаеры у метро — Был грузчиком на складе бумаги

Сергей Ревин и вовсе работал за три банки Coca-Cola в юношестве, а также работал в Центральном Пенсионном фонде Российской Федерации.

Копал канавы за 3 банки колы , отвозил документы в пожарную службу в юр.конторе , печатал документы в полиграфии в центральном пенсионом фонде РФ.

Ярослав NS Кузнецов успел до киберспорта поработать курьером, а также протягивал интернет по сомнительным помещениям.

работал курьером и протягивал интернет по подвалам в то же время что уже был киберспортсменом! уже зарабатывал кнечно свои первые миллионы на Асусах, но чутка не хватало всё равно, поэтому подробатывал!

Таким образом, многие, кто добились сейчас колоссального успеха в киберспорте в роли совладельцев крупных компаний, комментаторов и аналитиков начинали с самых обычных работ для всех студентов.