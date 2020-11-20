Стал известен расширенный состав сборной России для подготовки к молодежному чемпионату мира 2021 года. Соревнования состоятся в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января.

Федерация хоккея России назвала 28 игроков, которые вошли в расширенный список. Среди них 7 хоккеистов СКА — это вратарь Ярослав Аскаров, защитники Кирилл Кирсанов и Егор Шеховцев, нападающие — Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов и Марат Хуснутдинов. Отметим, что СКА имеет самое широкое клубное представительство среди всех в молодежной сборной.

Сборная России начнет сбор в Новогорске 29 ноября. 13 декабря игроки полетят в Эдмонтон, где 22 и 24 декабря пройдут товарищеские игры со Словакией и Канадой.