Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил желание, чтобы форвард «Барселоны» Лионель Месси играл за каталонский клуб до конца своей карьеры.

Гваридола заявил, что Лионель Месси — футболист «Барселоны».

Как человек я испытываю огромную благодарность за то, что «Барселона» сделала для меня как игрока в академии и как тренера. Я хочу, чтобы он закончил свою карьеру там», — приводит слова Гваридола официальный твиттер «Манчестер Сити».

Гвардиоле при этом отметил, что не знает, о чем думает Месси. А его команды в голове только невероятные цели.

Напомним, что 33-летний форвард может покинуть «Барселону» летом, когда у него истечет контракт с клубом. «Манчестер Сити» является одним из претендентов на аргентинца.