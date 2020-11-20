СЕО HellRaisers Алексей Magician Слабухин поделился финансовыми данными о стоимости буткемпа для киберспортивной команды. Слабухин также рассказал о трёх разных вариантах организации тренировочного лагеря.

  • Две основные статьи расходов на буткемпе: ПК и место проведения. Если нет ресурсов, то буткемп обходится достаточно дорого. Считаем сами:
  • Аренда дома – 150-300$/сутки.
  • 1 ПК в полном комплекте – 50-90$/сутки.
  • Трансфер – 300-1500$. Например, как в нашем случае, когда игроки из разных городов и стран, а буткемп проходит в Киеве.
  • Суточные (расходы на питание и личное) – до 80$ в день.
  • Итого, двухнедельный буткемп в среднем обходится 6500$

СЕО HellRaisers также привёл в пример также возможность организовать буткемп с нуля, занявшись организацией транфера, питания, компьютеров и других, более мелких, вещей.

Слабухин заявил, что данный вариант дороже, чем предыдущий и более тяжёлый из-за поиска подходящего места проведения.