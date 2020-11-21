В субботу состоится встреча 15-го тура РПЛ, в которому грозненский «Ахмат» примет «Зенит». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Ожидается, что «Зенитк» не поможет форвард Сердар Азмун, полузащитник Вендел, получивший травму в олимпийской сборной Бразилии, и нападающий Себастьян Дриусси. Последние двое не полетели с «Зенитом» в Грозный. В матче должен принять участие Артем Дзюба, а также шесть игроков сборной России, которые выходили на поле в неудачном матче против Сербии.

После 14 проведенных туров команда Сергея Семака идет на втором месте в РПЛ, набрав тридцать очков. Лидирует московский ЦСКА, у которого 31 очков. «Ахмат» Андрея Талалаева с 23 идет на седьмой строчке.