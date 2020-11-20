Игрок команды Fnatic по CS:GO 27-летний шведский киберспортсмен Робин «flusha» Ронквест получил 120 часов общественных работ из-за невыплаченных налогов в 2015 году.

Киберспортсммен не рассказал налоговой о доходах в размере 120 тыс долларов, которые были получены пять лет назад.

Шведский игрок признался, что данная ситуация произошла случайно, однако от наказания от не отказывается. Ставка налога в стране профессионального геймера составляет 57% и призовой фонд должен декларироваться, как доход.

В 2015 году Робин Ронквест выиграл множество крупных турниров, среди которых ESL One Katowice 2015 и ESL One Cologne 2015, DreamHack Open Tours, DreamHack Open Summer. Клуб также дважды был в финале ESL Pro League Season. Fnatic заработала порядка миллиона долларов, которые были распределены между всеми игроками и тренером.