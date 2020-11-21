В субботу, 21 ноября, в РПЛ будут сыграны четыре игры пятнадцатого тура.

Сперва «Краснодар» сыграет с «Тамбовом». Это игра начнется в 11 утра по московскому времени.

В 16.30 «Ахмат» примет на своем поле «Зенит». Хозяева находятся на шестом месте.

«Локомотив» на своем стадионе сыграет с тульским «Арсеналом» в 19:00. В то же время состоится центральный матч 15-го тура: «Динамо» сыграет со «Спартаком».

Напомним, что лидером турнира является ЦСКА. Следом с отставанием в одно очко идет «Зенит». «Спартак» занимает третьем место с 28 очками.