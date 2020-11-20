Российская фигуристка, чемпионка Европы в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым Виктория Синицина рассказала о своем состоянии здоровья и восстановлении от травмы колена.

Слова Синициной цитирует портал агентства ТАСС. Фигуристка отметила, что ей необходимо было сидеть дома и избегать нагрузки на колено, чтобы до конца его вылечить. Синициной удалось посидеть дома полторы недели.

«Полностью это не прошло – иногда катаюсь в наколеннике, уверена, к будущим соревнованиям нам удастся подойти в лучшей форме», – сказала Синицина, подчеркнув, что старалась совместить реабилитацию от травмы с подготовкой к турнирам.

Напомним, Виктория Синицина/Никита Кацалапов идут лидерами после ритм-танца на Гран-при России в Москве, они набрали более 91 балла.