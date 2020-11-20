Российский тренер по фигурному катанию, олимпийский чемпион Алексей Урманов высказался о работе с фигуристкой-одиночницей Юлией Липницкой.

В интервью порталу «Спорт уик-энд» Урманов отметил, что ему удалось реанимировать карьеру Липницкой.

«Когда Липницкая приехала в Сочи, она напоминала маленького затравленного зверька. Через три-четыре месяца она превратилась в нормального ребенка», — сказал Урманов, подчеркнув, что фигуристка стала сначала нормальной девочкой, а затем нормальной девушкой, у которой появились свои интересы в жизни.

По словам Урманова, за время работы с Липницкой было подправлено что-то в технике, были поставлены интересные программы. «То, что олимпийская чемпионка завершила карьеру в 19 лет, вопрос не ко мне», — заявил тренер, подчеркнув, что в коллективе Липницкую направляли на правильный путь, но она очень долго шла по другому.