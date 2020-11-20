Российский биатлонист, чемпион мира в эстафете Антон Бабиков рассказал о работе со старшим тренером мужской сборной России Юрием Каминским.

Слова Бабикова цитирует портал RT. Бабиков отметил, что в Каминском его подкупает пытливый ум: тренер как будто только что окончил университет и хочет реализовать все свои знания на практике.

«Он прежде всего заинтересован в том, чтобы понять спортсменов. Понять, над чем именно тебе нужно работать, где и что слегка изменить. То есть это такой очень тонкий индивидуальный подход», — отметил Бабиков, добавив, что год назад он не мог выигрывать у Эдуарда Латыпова, как бы хорошо себя не чувствовал, а сейчас может бороться в некоторых гонках.

«Он, считаю, один из самых талантливых и сильных молодых спортсменов, как физически, так и функционально. И уже в прошлом году был очень силен», — подчеркнул Бабиков.