Российский футболист, вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев высказался о перспективах петербургского «Зенита» в текущем розыгрыше РПЛ и на групповом этапе Лиге чемпионов.

В интервью «Матч ТВ» Лунев отметил, что сейчас все в руках петербургского «Зенита», а в первую очередь — в головах футболистов. «Мы отстаем от ЦСКА всего на одно очко. Это вообще ерунда», — отметил Лунев, подчеркнув, что очные встречи с каждым соперником еще впереди.

В Лиге чемпионов, по мнению Лунева, «Зениту» немного не везет, однако в этом турнире каждый сам кузнец своего счастья. «Где-то могли сыграть иначе, тогда и удача, возможно, улыбнулась бы», — сказал Лунев.

Напомним, «Зениту» в ближайшее время предстоит сыграть два матча на выезде: с «Ахматом» в чемпионате России и с «Лацио» в Лиге чемпионов.