Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на Гран-при России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар.

Соревнования проходят на арене «Мегаспорт». Результат Мишиной и Галлямова за короткую программу — 79,34 балла, при исполнении программы партнерша сделала ошибку на выезде с тройного сальхова.

Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, они набрали за прокат 78.29 балла. Фигуристы допустили ошибку на выбросе тройной флип, партнерша неудачно приземлилась.

На третьем месте идут Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, они набрали 73,84 балла за свою короткую программу. Отметим, у этой пары состоялось дебютное выступление на международных соревнованиях по взрослым.

Завтра, 21 ноября, в соревнованиях спортивных пар состоятся произвольные программы.