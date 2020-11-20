На арене «Мегаспорт» в Москве стартовала женская короткая программа в рамках этапа Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21.

Прямая трансляция женской короткой программы можно увидеть здесь.

В первой разминке выступят шесть фигуристок: Елизавета Нугуманова, Виктория Сафонова (Беларусь), Анастасия Галустян (Армения), Анастасия Гулякова, Алина Урушадзе (Грузия) и Ева-Лотте Киибус (Эстония).

Во второй разминке будут участвовать Екатерина Рябова (Азербайджан), Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Алена Косторная и Александра Трусова.

Напомним, с соревнований в день старта снялась двукратная чемпионка России и серебряный призер чемпионата Европы Анна Щербакова по причине того, что перенесла пневмонию. Заменить ее никто не успел.